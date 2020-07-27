Калуга, , 11:24 — REGNUM За шесть месяцев 2020 года на территории Калужской области зарегистрировано 2627 участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом и членов их семей, сообщили 27 июля корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

Рене Магритт. Возвращение. 1940

С начала реализации программы в 2007 году в регион прибыли 83 тыс. 300 соотечественников.

Основными задачами программы являются сокращение дефицита трудовых ресурсов и увеличение миграционного притока населения. Участие в программе дает соотечественнику право на приобретение гражданства Российской Федерации в упрощённом порядке.

В 2020 году в программу внесены изменения, которые вступили в силу с 1 июля. Так, срок действия свидетельства участника программы — документа, подтверждающего право на получение госгарантий и мер социальной поддержки, — продлён с трёх до пяти лет. Решение распространяется и на членов семьи участника программы, вписанных в свидетельство. Данная норма касается свидетельств, выданных после 1 июля 2020 года. Также супруги получили право подавать заявления об участии в программе независимо друг от друга. Расширен перечень членов семей участника программы: добавлены приёмные родители участника и его супруги (супруга). Ранее подъёмные выплачивались в размерах 20 тыс. рублей — участнику программы и 10 тыс. рублей — члену его семьи, теперь же участникам программы, получившим свидетельство после 1 июля 2020 года, и членам их семей размер подъемных будет определяться с учётом величины прожиточного минимума, установленной в области. Выплата подъемных начнётся не ранее октября 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужскую область за год из-за рубежа переехали 5 тыс. соотечественников