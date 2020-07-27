Чебоксары, 27 июля 2020, 11:14 — REGNUM В Чувашии до 13 августа ограничено пребывание граждан в ряде лесничеств. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве природных ресурсов.
Ограничения действуют на территории земель лесного фонда Алатырского, Вурнарского, Ибресинского, Канашского, Кирского, Марпосадского, Опытного, Чебоксарского, Шемуршинского, Шумерлинского и Ядринского лесничеств. До 13 августа здесь запрещено проведение культурно-массовых мероприятий, пребывание граждан в лесах и проезд транспорта.
Как сообщало ИА REGNUM, с 4 апреля в Чувашии действует особый противопожарный режим, в рамках которого в лесах запрещено разведение костров, приготовление блюд на углях, сжигание мусора в лесах и на прилегающих к ним территориях.