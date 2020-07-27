Москва, , 11:10 — REGNUM В России с 27 июля вводится уголовная ответственность за организацию техосмотра без аккредитации Российского союза автостраховщиков.

Так, нарушителям закона грозит штраф до 300 тыс. рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо арест до шести месяцев.

Соответствующее изменение связано со вступлением в силу поправки к статье 171 Уголовного кодекса Российской Федерации, согласно которой в список незаконного предпринимательства включается работа операторов технического обслуживания без аккредитации в случаях причинения крупного ущерба гражданам, организациям или государству, а также в случаях, связанных с извлечением крупного дохода.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае президент России Владимир Путин подписал закон о возможности заключать договор ОСАГО без диагностической карты.

Согласно закону, с 1 марта по 30 сентября 2020 года включительно договор ОСАГО автовладельцы могут заключать без предоставления диагностической карты о соответствии автомобиля обязательным требованиям безопасности транспортных средств. Документ был подписан в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

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