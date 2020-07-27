Ярославль, 27 июля 2020, 11:07 — REGNUM С 27 июля в Ярославской области возобновляются диспансеризация и профилактические медицинские осмотры. Об этом сообщает региональный штаб по ситуации с коронавирусом.
Д️испансеризация была приостановлена с начала пандемии. Медицинские осмотры вновь будут доступны с соблюдением мер безопасности. У пациентов измерят температуру, они будут обязаны соблюдать социальную дистанцию не менее полутора метров. Обязательны использование медицинских масок и предварительная запись. Кроме того, возобновляется плановвая медицинская помощь по ряду направлений.
К обычному режиму работы вернутся ряд районных больниц: Пречистенская, Пошехонская, Даниловская и Борисоглебская районные больницы. В Переславской и Мышкинской центральных районных больницах и рыбинской больнице №4 часть коек для больных COVID-19 вернутся в обычный режим.
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