Пенза, , 11:10 — REGNUM В Пензенской области к уполномоченному по правам ребенка обратилась мать четверых несовершеннолетних детей с просьбой восстановить право на получение увеличенного размера пособия по безработице. Об этом сообщает пресс-служба детского омбудсмена в регионе.

Женщина 30 января текущего года обратилась в центр занятости по поиску работы. Ее признали безработной и назначили минимальное пособие в размере 1,5 тыс. рублей. В феврале и марте ей предлагали для трудоустройства три вакансии, но на всех предприятиях безработная получила отказ. Также выяснилось, что 7 июня сотрудница центра занятости ошибочно сняла заявительницу с учета. Многодетной женщине пришлось обратиться за содействием к детскому омбудсмену Елене Столяровой.

Уполномоченная по правам ребенка обратилась в региональное министерство труда и к руководству района, где проживает многодетная семья. Женщину восстановили на учете в центре занятости. С 30 апреля по 19 сентября ей выплатят увеличенный размер пособия по безработице на каждого ребенка на 3 тыс. рублей.

ИА REGNUM ранее сообщало, к уполномоченному по правам ребенка в Пензенской области Елене Столяровой за помощью в 2019 году обратились 1100 раз по 1204 вопросам. Количество жалоб по социальным вопросам составило 42% из общего числа, по гражданским (личным) правам — 40%, по экономическим правам — 13%.

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