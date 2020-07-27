Великий Новгород, , 11:59 — REGNUM За последние сутки в Новгородской области зафиксировали 16 новых носителей коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.

Всего в регионе выявили 3672 случая заражения. Выздоровело от COVID-19 2299 человек, но за последние сутки новых выписок не произошло.

Умерло за время пандемии в регионе 70 человек, утверждает официальная статистика. Этот показатель также не изменился за последние 24 часа.

Добавим, в России число носителей вируса достигло 818 120 человек.