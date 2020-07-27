Ростов-на-Дону, , 11:06 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано ещё два летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 27 июля.

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались двое мужчин в возрасте 66 и 70 лет. Оба имели сопутствующие заболевания, в том числе сердечно-сосудистой и дыхательных систем.

Общее число жертв COVID-19 в Ростовской области за весь период пандемии достигло 205 человек.

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