Ростов-на-Дону, 27 июля 2020, 11:06 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано ещё два летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 27 июля.
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались двое мужчин в возрасте 66 и 70 лет. Оба имели сопутствующие заболевания, в том числе сердечно-сосудистой и дыхательных систем.
Общее число жертв COVID-19 в Ростовской области за весь период пандемии достигло 205 человек.
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