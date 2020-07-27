Оренбург, , 11:05 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 27 июля, референс-центр подтвердил 111 новых случаев заражении коронавирусом, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,74, а коэффициент распространения — 0,97.

С начала пандемии в регионе выявлено 6 485 носителей SARS-CoV-2. Выздоровели 4 798 пациентов. От COVID-19 скончался 41 человек. Карантин из-за неблагополучной эпидобстановки действует в селах Ташлинского и Первомайского районов.

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