Санкт-Петербург, , 11:59 — REGNUM За последние сутки в Петербурге зафиксировали еще 10 летальных исходов COVID-19. Об этом 27 июля сообщает оперативный штаб.

Это опустило регион на вторую строчку по приросту суточной смертности. На первой — Москва с 13 летальными случаями за сутки.

Всего в городе с начала пандемии, по официальным данным, от COVID-19 скончались 1955 человек. Ранее Смольный признавал, что прирост смертности в примерно 4 тыс. человек до июня так или иначе связан с этой болезнью.

В России за сутки подтвердили 85 смертей от COVID-19, общее число погибших достигло 13 354 человек.

Добавим, в Петербурге число носителей коронавируса составило 30 807 человек к 27 июля, в России — 818 120 человек.