Курган, , 11:02 — REGNUM В Курганской области на 27 июля лабораторно подтверждены 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Основным очагом заражения традиционно является Курган — 33 положительных теста.

С начала пандемии в Курганской области на 27 июля зарегистрировано 2126 случаев заражения SARS-CoV-2. И вновь региональный штаб не предоставляет данные по числу выздоровевших и скончавшихся.

По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф» в Курганской области от коронавирусной инфекции излечились на 27 июля выздоровели 1254 человек, семеро пациентов с COVID-19 скончались.