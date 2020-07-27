Ульяновск, , 11:02 — REGNUM В Ульяновской области за сутки выявлено 102 носителя коронавируса, зарегистрирован один летальный исход. Такие сведения приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По данным на 27 июля (10:35 мск), с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждено 8671 случай заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 102.

Выздоровели 5933 пациента, или 68,4% от общего числа заболевших. За последние сутки выписаны восемь пациентов. В настоящее время продолжают лечение 2672 пациента с коронавирусом.

За последние сутки зарегистрирован один летальный исход, всего в Ульяновской области с начала пандемии скончались 66 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в области проведено почти 166 тыс. лабораторных исследований на наличие коронавируса, обследование с начала пандемии прошли около 155,4 тыс. человек.

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