Астрахань, , 11:02 — REGNUM В Астраханской области за истекшие сутки зарегистрирован один летальных исход среди пациентов с подтверждённым коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 27 июля.

68-летняя пациентка Александро-Мариинской областной клинической больницы скончалась от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, 2 июля. До госпитализации она в течение семи дней находилась дома на самолечении. Двусторонняя пневмония была обнаружена по результатам компьютерной томографии. Пациентка была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. При этом у женщины был ряд сопутствующих заболеваний, в том числе сахарный диабет и перенесённый инфаркт миокарда.

Общее число летальных исходов у пациентов с коронавирусом на территории Астраханской области достигло 44 человек.

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