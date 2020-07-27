Уфа, , 11:12 — REGNUM Кинотеатры в Башкирии могут открыться уже 15 августа. Об этом 27 июля сообщила первый заместитель министра культуры региона Наталья Лапшина на специальном брифинге.

По ее словам, эта дата является ориентировочной. Кинотеатры откроют, если это позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка, добавила она.

Лапшина отметила, что в случае открытия сотрудники кинотеатров будут строго соблюдать рекомендованные правила, которые утверждены Роспотребнадзором РФ. Данные требования доведены до руководства всех 47 кинотеатров, которые работают в республике.

Отмечается, что театральный сезон в Башкирии могут открыть осенью.

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