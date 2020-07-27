Ижевск, , 11:01 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 27 июля выявили 24 новых случая заражения коронавирусом. Всего в республике подтвердили 2303 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает региональный оперативный штаб.

До настоящего момента выписаны по выздоровлении 1725 жителей республики, таким образом, более 74,9% от общего числа носителей коронавируса в регионе уже выздоровели. За последние сутки выписаны трое человек. 44 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки зарегистрирован новый летальный случай.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце прошлой недели показатель числа выздоровевших после заражения коронавирусом в Удмуртии составлял 73,88%.