Москва, , 10:58 — REGNUM Возобновление международного авиасообщения с 1 августа — это правильное и долгожданное решение правительства России, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Южные туристические места в России переполнены и не всем нравится сервис в них, а там, где сервис хороший — очень высокие цены.

Открытие в первую очередь Турции снимает определенный уровень социальной напряженности, который усилился из-за карантинных мер.

Однако одной Турции все же мало, часть жителей России привыкли летать в Юго-Восточную Азию, особенно из Сибири и Дальнего Востока.

Им далеко лететь и до Турции, и до Крыма. Поэтому хочется надеется, что количество стран открытых для международного туризма будет увеличено», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что приняло решение о возобновлении авиасообщения с 1 августа 2020 года.

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