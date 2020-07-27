Москва, , 10:56 — REGNUM В общей сложности 29 индонезийских студентов из Восточного Калимантана вернулись в Индонезию после завершения обучения в России, сообщает посольство Индонезии в Москве.

Известно, что все студенты являются участниками программы стипендий, направленной правительством провинции Восточный Калимантан в 2014 году для изучения железнодорожного сообщения.

Студенты, проходившие обучение в России в течение 6 лет, выразили благодарность за внимание посольства Индонезии в Москве к студентам, особенно во время пандемии.

Посол Индонезия в Российской Федерации Вахид Суприяди высоко оценил выпуск индонезийских студентов.

«Они — исключительные студенты, успешно закончившие учебу и преодолевшие различные проблемы во время учебы, в том числе влияние пандемии», — отметил посол Индонезии в России.

Посол также выразил надежду, что студенты продолжат оказывать положительное влияние на дальнейшее развитие отношений индонезийского народа с Россией.

По данным посольства, в 2020 году в России проходили обучение 645 студентов из разных регионов Индонезии. Они учились в 41 городе России, от Калининграда до Владивостока. В общей сложности 102 выпускника, в том числе 41 студент из провинции Восточный Калимантан изучали железные дороги в России.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия готова стать производителем электромобилей, хотя должна сотрудничать с другими странами, которые уже имеют более передовые технологии.

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