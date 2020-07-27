Нью-Дели, , 11:00 — REGNUM За минувшие сутки в Индии было выявлено свыше 49 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 июля сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

По данным ведомства, за последние 24 часа в стране выявили 49 913 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 стало составлять 1 435 453.

Также сообщается, что за это же время в Индии зафиксировали 708 скончавшихся от COVID-19 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 32 771.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 917 568 человек вылечились от нового заболевания, 31 991 из которых — за истекшие сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 20820, в том числе 594 — за минувшие сутки