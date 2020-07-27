Краснодар, , 10:55 — REGNUM 96 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 27 июля в региональном оперативном штабе. Среди новых пациентов четверо детей в возрасте от 13 до 17 лет.

«В Краснодаре заразились 39 человек, в Славянском районе — 10, в Сочи и Динском районе — по 6 человек, в Кавказском — 5. По 4 подтвержденных случая в Армавире и Туапсинском районе. В Белореченском, Усть-Лабинском, Павловском районах по 3 заболевших», — уточнили в оперативном штабе.

С 12 марта в Краснодарском крае положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 7880 человек, показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения в настоящее время составляет 138,8. Выписаны с выздоровлением уже 6724 пациента, 104 человека скончались. В тяжёлом состоянии в стационарах региона находятся 36 человек, в том числе 35 подключены к аппаратам ИВЛ, ещё один пациент находится на ЭКМО.

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