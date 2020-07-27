Чебоксары, , 10:54 — REGNUM В Чувашии за сутки выздоровление зарегистрировано у 27 пациентов, заболевших COVID-19. Новых летальных исходов нет. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По данным на 27 июля (10:35 мск), с начала пандемии в Чувашии официально подтверждено 6567 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 38.

Выздоровели 3589 пациентов, или 54,65% от общего числа заболевших. За последние сутки выписаны 27 пациентов. В настоящее время продолжают лечение 2927 пациентов с коронавирусом.

Новых летальных исходов нет, всего в Чувашии умер 51 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии управление Роспотребнадзора планирует внести предложение руководству республики о переходе на второй этап снятия ограничений.