Абакан, , 10:53 — REGNUM К переходу на второй этап снятия ограничений по коронавирусу готовятся в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 27 июля в республиканском правительстве.

По данным Роспотребнадзора, в Хакасии коэффициент распространения инфекции за пять дней колеблется в пределах 0,8−0,6.

Оперштаб прорабатывает возможность частичного возобновления оказания плановой медпомощи жителям республики. Разработан перечень видов плановой медицинской помощи, которые могут быть возобновлены. Ориентировочно это произойдет с 3 августа.

Также идёт подготовка к открытию развлекательных и развивающих центров для детей. Что касается детсадов, звучало предложение дать право властям муниципального образования принимать решение о режиме их работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии по состоянию на 27 июля коронавирус выявлен у 2769 человек.

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