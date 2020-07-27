Ташкент, , 10:51 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 20 820, в том числе 594 — за минувшие сутки, сообщили 27 июля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

По данным ведомства, в Узбекистане выздоровели 11 105 человек, скончались 117 пациентов. На сегодняшний день в стационарах остаются 9598 человек, в том числе 152 — в тяжелом состоянии, 65 — в критическом.

Отметим, по состоянию на 27 июля наибольшее число случаев в Узбекистане выявлено в Ташкенте — 12 423, Ташкентской области — 1938, Андижанской области — 920, Самаркандской области — 869, Бухарской области — 699.