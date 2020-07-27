Санкт-Петербург, , 10:54 — REGNUM В Ленинградской области за сутки выявили еще 41 носителя SARS-CoV-2 и — также за сутки — не выписали ни одного человека. Об этом 27 июля сообщили в федеральном оперативном штабе.

С начала пандемии в Ленобласти заболело 5710 человек, из которых 4451 выздоровели, 56 умерло.

Отметим, накануне в регионе было выявлено 43 новых случая заболевания COVID-19. Самое большое число инфицированных было выявлено в Тихвине — пять человек, а также в Луге и Всеволожске — по три человека и в Пикалево, Селиванов, Беседа, Мурино, Кириши, Шугозеро — по два заболевших.

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