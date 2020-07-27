Тула, , 10:48 — REGNUM 33 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тульской области, сообщили 27 июля в региональном оперативном штабе.

«За минувшие сутки в области зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Алексинского, Богородицкого, Дубенского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы», — сообщили в региональном оперштабе.

Также за сутки выписаны с выздоровлением после коронавируса 35 человек. Трое скончались.

Всего в Тульской области за период с 19 марта подтверждено 8198 случаев заражения коронавирусом, 6757 пациентов выписаны с выздоровлением, 216 скончались.