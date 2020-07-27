Пенза, , 10:48 — REGNUM В Пензенской области по данным на 27 июля коронавирусная инфекция подтвердилась у 6324 человек. За сутки выявили еще 38 положительных тестов на SARS-CoV-2, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Всего с начала пандемии выздоровели после заражения новой коронавирусной инфекцией 5418 человек, за сутки — трое пациентов. С момента наблюдения скончались 80 пензенцев, за сутки еще один человек. Очередной жертвой коронавируса стал 77-летний мужчина, имевший ряд сопутствующих заболеваний. Информацию о новом смертельном случае разместила руководитель пресс-службы губернатора области Дина Черёмушкина в своем Telegram-канале.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области режим повышенной готовности продлили до 31 июля. Самоизоляция по-прежнему рекомендована для людей старше 65 лет, а также лиц, имеющих хронические заболевания. Для остальных жителей масочный режим распространяется только на помещения и общественный транспорт.

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