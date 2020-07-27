Северный район, , 10:45 — REGNUM В селе Северное Оренбургской области восьмикласснику вручили благодарность главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Ученик школы-интерната спас тонущего в реке товарища, сообщает СУ СР по региону.

Летом компания приятелей отправилась на реку. Самый младший мальчик не умел плавать и держался на воде, используя большой пенопластовый плот. Когда плот перевернулся, ребёнок оказался в воде и начал тонуть. Восьмиклассник без раздумий бросился спасать товарища и вытащил его на берег.

Благодарность за проявленное мужество вручена Евгению в стенах родной школы.