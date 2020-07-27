Казань, , 10:46 — REGNUM В Татарии по состоянию на 27 июля заражены новой коронавирусной инфекцией 5469 человек, за сутки положительные тесты получили еще 33 пациента, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего с начала пандемии выздоровели после заражения коронавирусом 4412 человек, за сутки — два пациента. Скончались с момента наблюдения 38 человек. Из числа новых носителей вируса в стационары госпитализированы 20 пациентов, 13 — лечатся на дому. Самое большое число заболевших зарегистрировано в возрастной группе от 30 до 50 лет — 11 человек, двое несовершеннолетних. Из общего числа новых инфицированных 18 человек — жители Казани.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Казанском федеральном университете (КФУ) продолжают работу по созданию вакцины от коронавируса. Ученые уже приступили ко второму этапу тестирования.

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