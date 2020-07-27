Черкесск, , 10:41 — REGNUM В Карачаево-Черкесии очистят от мусора склоны горы Муса-Ачитара. Работы проведут активисты, экологи, местные жители неравнодушные граждане, сообщил член Русского Географического общества Ярослав Пашков, который стал инициатором данной акции.

По его словам, старт экологическому марафону был дан 26 июля. До 1 августа неравнодушные граждане будут приводить в порядок заповедные места, известные своей красотой многим жителям России и зарубежья. Для того чтобы работы проводились быстрее и даже в труднодоступных местах, руководство канатной дороги пообещало поспособствовать активистам, доставив их на подъемнике на нужный уровень.

Ярослав Пашков призвал всех желающих принять участие в акции.

«От вас потребуется желание, хорошая физическая форма, отсутствие противопоказаний для нахождения на высотах 2000−3000 метров» — приводит его слова РИА «Карачаево-Черкесия».