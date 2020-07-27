27 июля 2020 | Время чтения 5 мин

Владимир Станулевич, , 10:41 — REGNUM После выхода фильма «Властелин колец» Россию часто сравнивают с Мордором. Отличный фильм встроился в кампанию борьбы «светлого» Запада с «темным» и «грязным» Востоком — Россией. По соцсетям видно, что значительная часть молодежи согласна с этим образным сравнением. Российская литература и кинематограф не смогли дать близкого по уровню ответа. Даже понимания, что для молодежи необходим аналогичный фильм в нашей системе культурно-нравственных координат, в российской элите нет. Не имея возможностей Голливуда и сопоставимых с западными грантов, российская наука делает что может, оппонируя западной пропаганде. Археологи объективно, без подтасовок, собирают артефакты и делают на их основании выводы, опровергающие шаблоны о «России — враге мировой культуры». Еще бы, охват и доходчивые формы донесения этих фактов-выводов сопоставимы с Голливудом! Конечно, нет у нас «фабрики грез», поэтому надо благодарить те СМИ, которые числят себя объективными и российскими и распространяют эти научные выводы в популярной форме. Дальше дело каждого — хватит сил выйти из «матрицы» о непросвещенной Руси-России и многовековом культурном превосходстве Запада, на свободу фактов и оценок, или матрица одолеет.

Остатки русской избы и кресты в бухте Кейльхау на острове Эдж, Шпицберген. Рисунок английского исследователя Ламонта, XIX век

Одним из небольших эпизодов дискуссии «кто есть кто», всё больше напоминающей две линии фронта, стала Арктика, Шпицберген, и русские на этом архипелаге. Во-первых, западное научное сообщество не признает присутствие здесь русских как минимум с 16-го века и отрицает нашу высокую морскую культуру, позволившую столетия широко охотиться на островах. Толстые поморские лоции, передаваемые из поколения в поколение, сообществу не доказательство.

Местоположение русских становищ на Шпицбергене, обнаруженных археологами. План из книги В. Старкова

Вадим Старков, археолог: «Большой фактический материал, полученный в результате этих исследований, позволил сделать целый ряд выводов относительно времени появления русских промысловиков на Шпицбергене… Целый ряд объективных данных: дендрохронологического обследования строительной древесины, наличий характерных текстов, в том числе содержащих даты, позволил сделать вывод о том, что уже в середине 16-го века жители Русского Севера совершали свою хозяйственную деятельность на архипелаге Шпицберген» (1).

Уровень культуры ясен по занятиям на досуге, и здесь, как с мореходством и лоциями, нас ждут приятные открытия. Шахматы и книги, как признак «каждого культурного человека», были, судя по археологическим находкам, отдыхом русских промысловиков на Шпицбергене в течение столетий.

Шахматная фигурка из раскопа на месте русской избы с Северного Русского острова, Шпицберген. Фото из книги В. Старкова

Вадим Старков, археолог: «…отправляясь в далекие походы в Сибирь и на острова Северного Ледовитого океана, промысловики непременно брали с собой по нескольку комплектов шахмат. Изготовлялись шахматные доски и фигурки и на местах промыслов как вручную, так и с помощью токарных станков. …они были обнаружены на севере Западной Сибири: в городах Мангазея… и Зашиверск… на полуострове Таймыр… и на островах Большой Бегическ в Хатангском заливе… на острове Фаддея, на юге полуострова Таймыр, было найдено четыре комплекта шахмат, от которых сохранились 28 фигур. Костяная шахматная фигурка была найдена и на более удаленном поселении Усть-Оленек в Восточной Сибири. В доме на Северном Русском острове была обнаружена одна шахматная фигура. Она выточена на токарном станке и довольно массивна по своему объему, ее высота 4,8 см, диаметр основания 1,8 см, нижняя часть фигуры имеет коническую форму, которая ограничена рельефным пояском шириной 1 см. Завершается фигурка навершием биконической формы (2).

Также был найден обработанный на токарном станке кусок дерева, который является королем «Сакко» в игре, в которую усердно играли русские и которая представляла собой разновидность игры в шашки. Другой игрушкой была большая так называемая головоломка Синклера, изготовленная из дерева длиной не менее 0,75 метра. Так что русские зимовщики не забывали думать о своих развлечениях в долгие зимние ночи, которые длились с 22 октября по 18 февраля (3).

К разряду предметов духовной культуры относится находка книжной петли, которая выполняла в древности роль книжного переплета. Она изготовлена из пяти тонких листов цветного металла. Петля имеет прямоугольную форму размером 5,5 на 3,4 см. Один из торцевых краев прямо обрезан. А второй оформлен в виде двух петель, которые помещен круглый стержень. Между краем вырезанной выемки петли и стержнем имеется зазор шириной 1 мм для помлешиий соединительного стержня с нижней петлей. На поверхности изделия имеется четыре сквозных отверстия, предназначенных для крепления петли к обложке» (4).

Что находки на Шпицбергене не были исключением, показали раскопки Мангазеи XVII века.

Деревянные шахматные фигуры из Мангазеи, XVII век. Фото из книги О. В. Овсянникова и М. Ясински

Олег Овсянников, Марек Ясински, советско-российский и польский археологи: «…изделий… обнаруженных во время раскопок Мангазейского поселения. Ассортимент этих изделий довольно широк: детали оленьей упряжки, наконечники стрел, иглы для вязания сетей, шахматы, игральные кости…» (5).

Виктор Старков, советско-российский археолог: «Архангельский Север и Кольский полуостров нельзя отнести к окраинным провинциям страны. Это был район наиболее развитого российского морского судоходства и одним из центров внутренней и международной торговли. …умение создавать и читать лоции и карты, пользоваться навигационными приборами, в том числе магнитными компасами, неизбежно должно основываться на высоком интеллектуальном уровне этих людей. Сказался и культурный традиционализм, берущий свое начало в старых культурных центрах страны: в Новгороде и Ростово-Суздальской земле. Население Поморья было в большинстве своем грамотным. По данным Д. С. Лихачева, более 60% землевладельцев Русского Севера были грамотными людьми… Помимо того, в XVIII веке во многих, в том числе весьма удаленных селах, имелись школы, существовала традиция домашнего обучения детей…» (6).

Выводы советских и российских археологов, в частности В. Старкова, вызывают на Западе необъяснимое неприятие. Европейские ученые упорно ставят под сомнение ранние сроки появления на Шпицбергене русских. Аргумент «этого не может быть, потому что не может быть никогда» — продолжение мифа о примитивной культуре русских, в данном случае морской. Совет один — быть объективным и свободным, опираться на факты, а не Голливуд. Россия не Мордор, даже в темные свои времена им не была, а несла в Западную Европу высокие культурные достижения, полученные, благодаря православию, из Византии.

Надпись на обороте шахматной доски из Мангазеи, XVII век. Фото из книги О. В. Овсянникова и М. Ясински

Примечания:

В. Ф. Старков. Первые археологические раскопки на архипелаге Шпицберген. М. 2011, с. 5 Там же, с. 54 Там же, с. 100 Там же, с. 54 О. В. Овсянников, М. Э. Ясински. Пустозерск — русский город в Арктике. СПб. 2003, с. 191 В. Ф. Старков. Первые археологические раскопки на архипелаге Шпицберген. М. 2011, с. 53

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