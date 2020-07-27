Тула, , 10:39 — REGNUM Три пациента с положительными результатами тестов на коронавирус скончались в Тульской области за минувшие сутки, данные опубликованы 27 июля региональным оперативным штабом.

«Подтвержден летальный исход трех пациентов с коронавирусной инфекцией. Это жители Тулы, Богородицка и Киреевска в возрасте от 52 до 76 лет. У всех пациентов в анамнезе хронические заболевания», — говорится в сообщении.

Всего за период пандемии в Тульской области коронавирус унёс жизни 216 пациентов. Общее число случаев заражения достигло почти 8,2 тыс.