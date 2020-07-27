Нур-Султан, , 10:39 — REGNUM С начала пандемии на борьбу с коронавирусом в Казахстане выделено 56,7 млрд тенге ($137 млн). Об этом 27 июля заявил председатель фонда социального медицинского страхования Болат Токежанов на пресс-конференции.

По его словам, на выплаты медицинским работникам направлено 38,1 млрд тенге ($92 млн), на выполнение тестов на коронавирус — 5,2 млрд тенге ($12,6 млн), на оказание медпомощи в стационарах — 13,4 млрд тенге ($32 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 июля в Казахстане выявили 83 122 случая заражения коронавирусом, выздоровел 52 571 человек, скончались 585 пациентов.

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