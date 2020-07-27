Москва, , 10:38 — REGNUM За первые шесть месяцев 2020 года порядка 300 тыс. иностранцев получили гражданство России, сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.

По ее словам, за весь прошлый год гражданство РФ получили 500 тыс. иностранцев, тогда как за первое полугодие текущего года гражданство получили уже 300 тыс. человек. Росту соискателей на получение российского гражданства способствует изменения в законодательстве.

«В июне вступили в силу изменения, которые сократили срок рассмотрения заявления о приобретении гражданства с шести до трех месяцев», — сказала она в интервью «Российской газете».

Как сообщало ИА REGNUM, закон, упрощающий иностранным гражданам получение гражданства РФ, президент России Владимир Путин подписал в апреле 2020 года. Согласно документу, разрешено не отказываться от уже имеющегося иностранного гражданства. Также сокращены сроки нахождения на территории РФ для его получения.

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