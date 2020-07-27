Киев, , 10:37 — REGNUM Ситуация с заболеваемостью коронавирусом на Украине остается «достаточно напряженной», заявил на брифинге сегодня, 27 июля, министр здравоохранения страны Максим Степанов.

По словам чиновника, на Украине сохраняется «очень высокий уровень заболеваемости» — 807 человек за последние сутки, несмотря на то, что это было воскресенье (в выходные дни на Украине статистика заболеваемости традиционно падает — ред.).

«Поэтому у нас большая просьба — подумайте о своем здоровье, о жизни и здоровье своих близких, в особенности если они старше 65 лет или имеют сопутствующие заболевания», — отметил Степанов, в очередной раз призвав украинцев пользоваться масками и антисептиками, а также соблюдать социальную дистанцию.

Министр также отметил, что наибольшее количество случаев COVID-19 за последние сутки зарегистрировано во Львовской области — 120, Ивано-Франковской области — 96, Ровенской области — 78 и в городе Киеве — 70.

ИА REGNUM напоминает, что, по официальным данным, на Украине на утро 27 июля зафиксировано 65 656 случаев коронавирусной болезни.