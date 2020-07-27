Чебоксары, 27 июля 2020, 10:36 — REGNUM В Чувашии общественные советы при органах власти будут формировать на конкурсной основе, при этом будет оцениваться эффективность их работы. Действующие общественные советы «пока ещё не стали действенным механизмом общественного контроля». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 27 июля, заявил на планёрке в правительстве руководитель экспертной группы Общественной палаты Чувашии по формированию общественных советов Ванифатий Шайкин.
Говоря о формировании общественных советов, он подчеркнул, что внесённые поправки в закон об общественном контроле предполагают их формирование на конкурсной работе. Будут оценивать опыт общественной работы кандидатов и их профессиональную деятельность
По его словам, в настоящее время средняя численность общественных советов — семь человек, в то время как «палата» рекомендует включать 11 человек, максимальное число участников — 13.
Общественная палата выступит координатором работы по формированию новых общественных советов.