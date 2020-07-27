Чебоксары, , 10:36 — REGNUM В Чувашии общественные советы при органах власти будут формировать на конкурсной основе, при этом будет оцениваться эффективность их работы. Действующие общественные советы «пока ещё не стали действенным механизмом общественного контроля». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 27 июля, заявил на планёрке в правительстве руководитель экспертной группы Общественной палаты Чувашии по формированию общественных советов Ванифатий Шайкин.

Говоря о формировании общественных советов, он подчеркнул, что внесённые поправки в закон об общественном контроле предполагают их формирование на конкурсной работе. Будут оценивать опыт общественной работы кандидатов и их профессиональную деятельность

«Кроме того, в настоящее время разрабатывается методика оценки и критерии эффективности деятельности общественных советов. В ближайшее время они будут утверждены общественной палатой Чувашской Республики. Ещё одним новшеством стало ограничение на членство более чем в двух общественных советах: в настоящее время один человек может являться членом сразу нескольких общественных советов, что приводит к снижению эффективности их деятельности», — проинформировал Ванифатий Шайкин.

По его словам, в настоящее время средняя численность общественных советов — семь человек, в то время как «палата» рекомендует включать 11 человек, максимальное число участников — 13.

«На наш взгляд, общественные советы при органах исполнительной власти пока ещё не стали действенным механизмом общественного контроля, не совсем ещё хватает открытости, публичности, ориентация на дискуссионный характер обсуждения вопросов. И как показывает практика, членов активных региональных некоммерческих объединений в составе общественных советов крайне мало», — сказал Шайкин.

Общественная палата выступит координатором работы по формированию новых общественных советов.