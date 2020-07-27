Санкт-Петербург, , 10:48 — REGNUM В Петербурге за последние 24 часа зафиксировали 172 случая заражения коронавирусом. Об этом 27 июля сообщает оперативный штаб. Статистически демонстрируется постепенное снижение числа вновь выявленных зараженных с 10 июля.

За время пандемии число носителей достигло 30 807 человек.

Выздоровели от COVID-19 в Петербурге 23 043 человека, из них 75 — за последние сутки.

Добавим, в России за сутки нашли ещё 5635 заразившихся в 84 регионах, их общее число достигло 818 120 человек.