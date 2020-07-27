Москва, , 10:33 — REGNUM До конца 2020 года в Москве будет стандартизировано более 70% городских регулярных государственных закупок. Об этом 27 июля сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.

По его словам, в столице уже утверждено 249 комплектов типовой документации на различные виды закупок.

«До конца года мы планируем утвердить еще около 35 типовых комплектов конкурсной документации, что позволит стандартизировать процесс госзакупок в городе более чем на 70%», — заявил Ефимов.

В 2019 году на типовые комплекты документов приходилось 60% закупок.