Краснодар, , 10:32 — REGNUM Лётно-тактическое учение (ЛТУ) с летным составом штурмовой авиации двух авиачастей Южного военного округа, базирующихся в Ставропольском и Краснодарском краях, проведено на Кубани, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России 27 июля.

На специализированном авиационном полигоне пилоты, управляя новейшими штурмовиками Су-25СМ3, выполнили бомбометание и боевые стрельбы по наземным мишеням, имитирующим узлы связи условного противника.

Бомбометание проводилось из горизонтального полета с минимально возможных высот с использованием прицельно-навигационной системы «Гефест». Данная система устанавливается на все последние модификации легендарного штурмовика Су-25. Она способна принимать и обрабатывать получаемую от различных датчиков информацию, и вырабатывает данные для применения неуправляемого вооружения, что вплотную приближает данное вооружение к управляемому.