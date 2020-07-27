Москва, , 10:34 — REGNUM В Москве в 2020 году решено не проводить кадастровую оценку недвижимости из-за последствий распространения коронавируса и режима самоизоляции. Об этом 27 июля написал в своём блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города указал, что, по предварительным расчётам, кадастровая стоимость недвижимости должна была увеличиться примерно на 3%. Причём в некоторых районах и на отдельные виды недвижимости рост мог бы быть и гораздо больше. Вместе с ростом кадастровой стоимости увеличились бы налоги на квартиры, офисы, магазины и другую недвижимость, которые население и предприниматели должны уплатить за 2021 год.

«Но всем же понятно, что кадастровая оценка на 1 января 2020 г. не имеет ничего общего с реальной ситуацией на «постковидном» рынке недвижимости. Мы вообще пока не знаем, как стоимость недвижимости отреагирует на пандемию. И уж точно ни у кого сейчас нет лишних денег, чтобы платить выросший налог», — написал Собянин.

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