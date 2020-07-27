Оренбург, , 10:30 — REGNUM В Оренбургской области четверо полицейских признаны судом виновными в крупном вымогательстве с применением насилия и нарушении неприкосновенности жилища с использованием служебного положения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По версии следствия, 6 и 10 июня 2018 года группа правоохранителей применяя насилие и специальные средства вымогали деньги у двух компаний граждан. При этом в ход шли угрозы оружием и привлечением к уголовной ответственности в связи с подбросом наркотиков.

Оренбургский областной суд вынес наказание экс-полицейским в виде лишения свободы от восьми до девяти лет. В законную силу приговор суда не вступил в законную силу.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области, факты вымогательства выявлены сотрудниками собственной безопасности ведомства. Полицейские были уволены из органов внутренних дел, а их руководители привлечены к строгой ответственности.