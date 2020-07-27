Стокгольм, , 10:34 — REGNUM В связи с ограничениями на публичные мероприятия, введенными в результате пандемии коронавирусной инфекцией, гей-парад в этом году на улицах Стокгольма не состоится. Вместо этого организаторы уже сообщили о проведении акции в интернете. Об этом 27 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Напомним, что в настоящее время во исполнение рекомендаций Агентства общественного здравоохранения Швеции на территории запрещено проведение любых публичных мероприятий, численность участников которых превышает 50 человек. По данной причине проведение гей-парада на улицах Стокгольма, запланированного на 31 июля, будет невозможным.

«Итак, это действительно хорошая новость, так как многие прайд-парады (прим.: гей-парады) уже были отменены», — заявил Дейдре Паласиос, президент ЛГБТ-сообщества Швеции.

Вместо физического присутствия на акции организаторы рекомендуют желающим присоединиться к онлайн-трансляции. Предполагается, что в мероприятии примут участие некоторые представители шоу-бизнеса. Зрители также смогут наблюдать за ходом панельной дискуссии, тема которой не сообщается.