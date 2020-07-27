Стокгольм, , 10:36 — REGNUM Среди групп иммигрантов, находящихся в Швеции, уровень смертности среди пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 является самым высоким среди лиц, родившихся на территории Финляндии. За ними следуют граждане Турции. Об этом 27 июля сообщила газета Aftonbladet.

Согласно июньскому отчету Агентства общественного здравоохранения Швеции, шведские финны (лица, родившиеся в Финляндии, но проживающие на территории соседней Швеции) наиболее остро ощутили последствия пандемии.

Так, среди финских иммигрантов наблюдается самый высокий уровень смертности в результате заболевания COVID-19 — порядка 145 летальных исходов на 100 000 человек. За ними следуют иммигранты, родившиеся в Турции, — 97 летальных исходов на 100 000 человек.

У шведских финнов также самая высокая доля по числу выявленных инфицированных, возраст которых превышает 70 лет. Порядка 64% всех зараженных граждан Финляндии старше 70 лет. По данному показателю за ними следуют лица, родившиеся в Норвегии, — 61%.

Агентство констатирует, что риск заболеть COVID-19 в Швеции выше для всех групп иностранцев, проживающих в стране, по сравнению со шведскими гражданами.