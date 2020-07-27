Симферополь, , 10:26 — REGNUM 12 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Республике Крым за минувшие сутки, сообщил на своей странице в Facebook 27 июля главы республики Сергей Аксёнов.

«За 26 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 12 случаев коронавирусной инфекции. 4 из них выявлены при обращении за медицинской помощью (из них 1 — прибывший из другого субъекта), еще 4 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 — при скрининге здоровых лиц, 2 — завозные из-за рубежа», — написал Аксёнов.

Всего в Крыму с 21 марта по 27 июля положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 1116 человек, 827 пациентов выписаны с выздоровлением, 14 скончались.