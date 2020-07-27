Стокгольм, , 10:53 — REGNUM Из-за пандемии коронавирусной инфекции и риска подвергнуться заражению все более количество людей в Швеции вынуждено находится дома. Однако несмотря на это, число совершенных краж или попыток краж со взломом в стране этим летом практически не изменилось. Об этом 27 июля сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Журналисты отмечают, что в период с 1 июня по 14 июля 1 519 объектов недвижимости граждан Швеции стали «объектом кражи или попытки кражи со взломом». В прошлом году аналогичный показатель составил 1 618 домов.

Чтобы защитить свое имущество от злоумышленников полицейские рассказали в беседе с журналистами, как минимизировать риски. Прежде всего, стоит поговорить с соседями, которые могут во время обнаружить подозрительную активность в доме, где никто не проживает, или они могут время от времени посещать домовладение, таким образом создавая видимость, что в нем кто-то живет.

«Соседи могут, например, косить ваш газон, класть мусор в мусорное ведро, когда вас нет, или прогуляться по саду и посмотреть, где что лежит на тех местах, на которых раньше ничего не лежало или лежало не так. Если вас нет дома, то надо сделать так, чтобы создать впечатление некой активности», — поделился полицейский Дамир Селебик.