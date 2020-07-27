Ташкент, , 10:24 — REGNUM Власти Узбекистана планируют организовать чартерные авиарейсы в шесть городов России для вывоза студентов, сообщили в пресс-службе министерства транспорта республики.

Отмечается, что в первые десять дней августа будут эвакуированы студенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска, Казани, Ростова-на-Дону, а также Киева и Каира. Министерство транспорта работает над этим вопросам с иностранными авиакомпаниями.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 сентября авиакомпания «Узбекистанские авиалинии» планирует возобновить регулярные авиарейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск и Владивосток.

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