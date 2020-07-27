Стокгольм, , 11:28 — REGNUM Во время пандемии коронавирусной инфекции в Швеции количество рассматриваемых миграционных кейсов в судах сократилось более чем в два раза. Об этом 27 июля сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Журналисты отмечают, что в настоящее время решение суда в отношении предоставления убежища на территории Швеции вынуждены ждать тысячи беженцев, находящихся в специальных временных лагерях.

Отмечается, что речь идет о «жизненно важных решениях», которые принимаются миграционными судами. В то же время на столе у судей по-прежнему продолжают лежать дела, переданные Государственным миграционным управлением Швеции еще в 2015 году.

«Конечно, так продолжать и тянуть эту неопределенность на протяжении столик многих лет нехорошо. Это неприемлемо», — комментирует Йохан Шёё, председательствующий Миграционного суда в Мальмё, где количество слушаний по делам о предоставлении беженцам убежища сократились на 56%.

Согласно данным журналистов, за первую половину 2020 года количество дел о высылке или предоставления убежищ на территории всей Швеции сократились на 57% по сравнению со средним показателем за последние 3 года.

«Коронавирус также сказался. Нам пришлось отменять большее число заседаний, чем мы переносили раньше», — добавил Шёё.