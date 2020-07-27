Стокгольм, , 16:20 — REGNUM Семь из десяти жителей Швеции «точно» или «скорее всего» сделают себе прививку после появления вакцины от COVID-19. Однако остальные граждане, похоже, не воспринимают ожидаемую вакцину от смертельного заболевания всерьез. Об этом 27 июля сообщила газета Dagens Nyheter.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

21 июля специалисты Kantar Sifo опубликовали результаты социологического исследования, проведение которого было заказано Гражданским агентством по чрезвычайным ситуациям Швеции. Опрос показал, что женщины более скептически относятся к вакцине против COVID-19, чем мужчины. Так, из мужчин лишь один из 10 откажется сделать прививку по сравнению с двумя женщинами из 10.

Если обратить внимание на возрастной состав, то в группе респондентов от 18 до 64 лет около 60% ответили, что они согласятся вколоть себе вакцину. Среди лиц старше данной возрастной группы, более 80% опрошенных сделают себе прививку.

В ходе социологического исследования, проводимого в период с 21 марта по 20 июля, было опрошено 12 338 человек, возрастной состав которых варьировался от 18 до 79 лет. Цель опроса заключалась в исследовании общественного мнения граждан Швеции относительно рисков, связанных с COVID-19.