Ростов-на-Дону, , 10:22 — REGNUM В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды. В течение двух дней на Дону будут лить дожди и усилится ветер, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

Так, синоптики предупредили, что в ряде территорий пройдут сильные дожди, грозовые ливни с градом и шквалистым усилением ветра до 20−23 метров в секунду. В этот период спасатели рекомендуют оставаться дома, на улице быть предельно внимательными. Непогода продержится на Дону до конца суток 27 июля, а также ночью и днём 28 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, власти ранее объявили, что во время ливня улицу Малиновского в Ростове-на-Дону будут перекрывать. Транспортная артерия ввиду неудовлетворительной работы ливневой канализации не смогла справиться с разгулом стихии 17 июля. Также пострадала улица Извилистая и ряд других.

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