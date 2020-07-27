Махачкала, , 10:26 — REGNUM Серия пикетов в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла 26 июля на центральной площади Махачкалы. Участники акции развернули плакат, на котором было написано: «Хабаровск, Дагестан с вами!».

По информации газеты «Черновик», сотрудниками полиции были задержаны около 30 пикетирующих. Одна из очевидцев событий рассказала изданию, что ее супруга и брата вместе с остальными доставили в отдел полиции, где продержали около 11 часов. На большинство задержанных составили протоколы за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов.

Напомним, Сергей Фургал был задержан 9 июля 2020 года по подозрению в организации убийства и покушении на убийство предпринимателей в 2004 — 2005 годах. На следующий день Басманный суд Москвы арестовал его до 9 сентября. Позже ему было предъявлено обвинение, а 20 июля президент России Владимир Путин отправил губернатора в отставку. При этом с 11 июля в регионе проходят многотысячные акции в поддержку Фургала.