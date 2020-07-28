Стокгольм, , 08:27 — REGNUM Анализ действий местных властей на региональном и муниципальном уровнях сотрудниками Службы государственной безопасности Швеции продемонстрировал серьезные нарушения и недостатки в обеспечении должного уровня общественной безопасности. Об этом 27 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Одним из упущений в работе местных властей является проведение неполного анализа своей собственной работы, связанной с обеспечением безопасности, а также несоответствующий уровень госзапукок в этой сфере. Внимание спецслужбы также привлекло качество работы Транспортного управления Швеции:

«Это как раз послужило примером, о чем и писали некоторые СМИ, того, что может произойти, если не проводятся закупки спецсредств или в них наблюдаются нарушения», — заявил пресс-секретарь ведомства Габриэль Вернштедт.

Вернштедт также отметил, что особое значение придается улучшению защиты информации, которая все чаще становится объектом со стороны других государств.

«Мы видим, что иностранные державы постоянно проводят мероприятия по сбору конфиденциальной информации на территории Швеции. И такая работа усилилась как вследствие повышения ее интенсивности, так и возникающих уязвимостей в результате технологического развития», — добавил Вернштедт.