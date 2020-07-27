Москва, , 10:21 — REGNUM В 2020 году кадастровая оценка недвижимости в Москве проводиться не будет. Об этом 27 июля написал мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге.

Отмечается, что для расчета размеров налога на недвижимость, как и прежде будет применяться кадастровая стоимость объекта на 2018 год. Собянин пояснил, что данное решение не нарушает законодательство.

«Закон позволяет проводить кадастровую оценку с периодичностью от 2 до 5 лет, но — ВНИМАНИЕ! — по состоянию на 1 января. То есть в кадастровой оценке 2020 г. невозможно учесть влияние пандемии COVID-19, о которой 1 января еще никто и не слышал», — написал Собянин.

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