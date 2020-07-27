Екатеринбург, , 10:29 — REGNUM Несмотря на пандемию COVID-19, в Екатеринбурге всё же состоится Венский фестиваль музыкальных фильмов. Соответствующее постановление подписал мэр города Александр Высокинский.

Мероприятие откроется 29 июля 2020 года и продлится по 12 августа. Откроют фестиваль записью легендарной оперы «Риголетто» с фестиваля в Брегенце (Австрия). В день закрытия пройдёт живой концерт.

Количество зрителей ограничено до 750 человек, для посещения необходимо заранее зарегистрироваться. Всем посетителям необходимо быть в гигиенических масках.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Екатеринбурга заявили об отмене массовых мероприятий, намеченных на День города.

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